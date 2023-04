Il sindaco dopo lo spostamento del match con la Salernitana

Si giocherà domenica il match Napoli-Salernitana. “E’ la soluzione migliore, io non ho mai messo in dubbio la responsabilità dei napoletani, volevamo solo che non ci trovassimo impreparati. Il successo dei festeggiamenti rappresenta anche un successo come immagine della città”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in conferenza stampa al termine del vertice che si è svolto in Prefettura in cui è stato stabilito lo spostamento da sabato a domenica del match con la Salernitana che potrebbe regalare lo scudetto ai campani.

