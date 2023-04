I fan del club di Rotterdam, che non possono seguire il match all'Olimpico, si sono radunati in un pub vicino ai Fori Imperiali

Secondo pomeriggio al pub Shamrock vicino ai Fori Imperiali per i tifosi del Feyenoord nella capitale per i quarti di finale di Europa League contro la Roma. Una trentina di supporter del club di Rotterdam si sono radunati nel bar per seguire la partita non avendo il permesso di entrare nello Stadio Olimpico.

