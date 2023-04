Il tempo regolamentare era finito 2-1: nei supplementari i gol di El Shaarawy e Pellegrini

La Roma supera ai supplementari per 4-1 il Feyenoord, gara di ritorno dei quarti di Europa League e vola in semifinale. Al termine dei 90′ regolamentari la Roma chiude in vantaggio per 2-1 con rete di Spinazzola al 60′, pareggio di Igor Paixao all’80’ e gol di Dybala alll’89’. Nell’extratime rete di E Shaarawy al 101 e di Pellegrini al 109′. Ora per la squadra di Mourinho c’è il Bayer Leverkusen.

