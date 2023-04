Intercettati dalla Polizia, a bordo delle auto ritrovate mazze, bastoni e martelli

Un gruppo di 20 tifosi romanisti è stato intercettato a Roma in un pub di via A. Doria durante alcuni controlli preventivi della Polizia di Stato, personale delle volanti e della digos in vista della partita di stasera alle 21 tra l’As Roma e il Feyenoord, ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma all’Olimpico. Identificati, sono stati portati negli uffici di polizia, poiché all’interno del veicolo in possesso di uno dei tifosi sono state ritrovate mazze, bastoni e dei martelli.

