Attesa per il dispositivo del Collegio di garanzia, che può annullare la penalizzazione senza rinvio, confermarla o rinviare alla Corte d'Appello (ipotesi probabile)

Ore di incertezza per la Juventus, e per la classifica della Serie A, in attesa della decisione sulla penalizzazione di -15 punti in merito al caso delle plusvalenze. Ieri il Collegio di garanzia del Coni ha concluso la camera di consiglio aggiornandola a oggi: il collegio ha cinque giorni di tempo per il dispositivo. Può confermare la penalizzazione, annullarla senza rinvio o rinviare alla Corte d’Appello federale. Ecco cosa c’è da sapere.

Quando arriverà la decisione

La decisione è attesa tra oggi e domani ma in realtà il collegio ha cinque giorni, a partire da ieri, per prendere una decisione. Si ipotizza che possa arrivare oggi, prima del match di Europa League a Lisbona con lo Sporting. “Una volta che sapremo della sentenza poi la metteremo da parte e penseremo alla partita”, ha detto ieri Allegri. C’è chi ipotizza però che arriverà domani, per non ‘turbare la squadra in campo’. Non si tratterà comunque di una decisione che porta il punteggio della Juve in classifica a essere ‘definitivo’: mancano ancora le decisioni sulle manovre stipendi e le partnership sospette.

Cosa è successo ieri

Ugo Taucer, procuratore generale dello sport (che in questo caso rappresenta l’accusa), ieri ha detto di ritenere “che l’operato della procura Figc sia stato corretto”, ma ha sollevato una questione rispetto “all’articolo 4 (sulla lealtà sportiva, ndr) sotto il profilo della ‘carente’ motivazione”, chiedendo alla corte di valutare “un nuovo giudizio”, chiedendo dunque sostanzialmente di rinviare ancora alla Corte d’Appello.

Si profila per la Juve la possibilità di rimodulare una pena più ‘congrua’, forse tornando al -9 richiesto dal procuratore federale Giuseppe Chinè, sempre in attesa del secondo filone ‘Prisma’. Ieri i legali Nino Paolantonio, Angelo Clarizia, Maurizio Bellacosa, David Sangiorgio, oltre a a Flavia Tortorella e Nicola Apa rispettivamente per Cherubini e Paratici, hanno dichiarato: “Lamentiamo la violazione dei principi basilari del procedimento sportivo. Chiediamo al Collegio un giudizio serio, rigoroso e in punto di diritto. Non ci interessano le soluzioni politiche delle controversie né quelle dei tifosi. La Juve per le plusvalenze è già stata prosciolta e la sentenza della corte d’appello è una nave che ha perso la rotta”, ha incalzato l’avvocato Bellacosa.

In caso di rinvio alla Corte d’Appello i 15 punti sarebbero temporaneamente restituiti alla Juventus.

Cos’è il Collegio di garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport costituisce sostanzialmente l’organo di giustizia sportiva di ultimo grado (è chiamato la ‘Cassazione dello sport’). La presidente è Gabriella Palmieri Sandulli. In questo caso, il collegio si è riunito a Sezioni Unite. Il collegio di garanzia agisce sostanzialmente pronunciandosi con un giudizio di legittimità.

