Il Collegio di Garanzia Coni rimanda gli atti alla Corte d'Appello per una nuova valutazione della sanzione. I bianconeri tornano a quota 59 punti in classifica​

Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni ha accolto il ricorso della Juventus “nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e ha rinviato alla Corte Federale di Appello della Figc “perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus F.C. S.p.A.”. È questo il dispositivo deciso dal Collegio di Garanzia a sezioni unite sul caso plusvalenze. Il Collegio, inoltre “ha rinviato alla Corte Federale di Appello perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus F.C. S.p.A.”, prosegue il dispositivo.

In attesa pronuncia Corte Juve torna terza a 59 punti

Dopo il verdetto del Collegio di Garanzia, in attesa della nuova valutazione da parte della Corte d’Appello Figc sulla penalizzazione di 15 punti, la Juventus torna al terzo posto in Serie A con 59 punti, alle spalle di Napoli e Lazio ma davanti a Milan, Inter, Roma e Atalanta.

Collegio rigetta ricorsi Agnelli, Paratici e Arrivabene

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto i ricorsi presentati da Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene contro la sentenza della Corte d’Appello federale per il caso plusvalenze. Accolto invece il ricorso di Pavel Nedved.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata