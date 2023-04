L'attaccante della Lazio ha postato una foto sui social con la famiglia al completo

Passata la paura torna il sereno a casa Immobile. L’attaccante della Lazio, coinvolto insieme alle due figlie maggiori in un incidente d’auto domenica mattina a Roma, ha infatti postato una foto sui social in cui appare di nuovo sorridente insieme a tutta la famiglia. “Grazie a tutti per i messaggi pieni di amore che ci avete mandato e soprattutto grazie ai dottori e agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci stare bene”, ha scritto il bomber biancazzurro.

Il peggio è passato

“Possiamo dire che il peggio è passato, vogliamo solo dimenticare e andare avanti e ringraziare Dio per aver protetto le mie bimbe, me e tutte le persone coinvolte”, ha continuato ancora l’attaccante della Nazionale.

