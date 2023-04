Il capo della polizia in vista del match di Europa League: "C'è massima attenzione"

Il capo della polizia, Lamberto Giannini, interviene in relazione al ritorno dei quarti di finale di Europa League tra la Roma e il Feyenoord, in programma giovedì sera alle 21 all’Olimpico. “Non c’è preoccupazione, c’è un contatto assiduo e continuo con le autorità olandesi“, ha spiegato il capo della polizia. “Sono state presi contatti con Federalberghi. Si sta facendo tutto il necessario per gestire questa situazione“, ha aggiunto Giannini. “Abbiamo informazioni che ci potrebbe essere la possibilità di tifosi olandesi a Roma già dal mercoledì. Se ne stanno occupando prefettura e questura”, ha poi sottolineato Giannini. “C’è massima attenzione anche dal dipartimento di massima sicurezza. Ci sono varie alternative di intervento, ma questo lo vedremo strada facendo”.

