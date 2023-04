Il tecnico azzurro: "Felice solo se il Napoli passa il turno"

“Dobbiamo essere noi stessi, quelli che siamo stati in tutto il campionato. Per essere a questo livello dobbiamo fare una bella prestazione ed essere ancora più bravi.Dall’ultima partita siamo usciti con qualche svantaggio, ma senza rimorsi”. Così Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, intervenuto a Sky Sport alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. “Davanti abbiamo un avversario tosto, che ha tecnica, forza fisica, ripartenza e che è stata costruita per grandi successi. Bisognerà essere all’altezza della situazione, passando dall’essere squadra compatta a squadra che sa interpretare le situazioni senza concedere ripartenze”, aggiunge il tecnico azzurro.”Io sono convinto che questa squadra ha fatto esperienza nelle partite precedenti per adattarsi a qualsiasi partita”, ha detto ancora Spalletti. Sull’uomo più atteso al Maradona, “Osimhen sta benissimo, ha svolto tutto l’allenamento e ha la stima di tutti i compagni che lo amano e lo adorano. E’ sempre disponibile”, dichiara Spalletti. Sul rapporto con i tifosi, invece, “io dico sempre quello che penso, ma la differenza l’ha fatta il presidente. Il pubblico che combatte al fianco della squadra è la vera faccia di Napoli che tutti conoscono”, conclude Spalletti.

Spalletti: “Milan avversario tosto”

