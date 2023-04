Il gol di Bennacer al 40'

Il Milan supera per 1-0 il Napoli nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Il gol di Bennacer al 40′. Gara di ritorno tra sette giorni al Maradona.

Il tabellino

Il tabellino di Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League.Milan-NAPOLI 1-0RETI: 40′ Bennacer (M),Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz (80′ Rebic), Bennacer (67′ Saelemaekers), Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Ballo-Toure, Kalulu, Florenzi, Origi, Thiaw, Messias, Pobega, Gabbia, De Ketelaere. All. Pioli.NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrhamani, M rio Rui (80′ Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (80′ Ndombele); Lozano (69′ Raspadori), Elmas, Kvaratskhelia (80′ Politano). A disp.: Idasiak, Gollini, Juan Jesus, Ostigaard, Gaetano, Bereszinski. All. Spalletti.ARBITRO: Kov cs (Rom).NOTE: espulso per doppia ammonizione Anguissa (N). Ammoniti Zielinski (M), Bennacer (M), Di Lorenzo (N), Kim (N), Saelemaekers (M), Rrhamani (N). Ammonito anche l’allenatore del Milan Pioli.

I daspo

Sono tre, al momento, i daspo emessi dal questore di Milano, Giuseppe Petronzi, nei confronti di tifosi rossoneri, in occasione della partita Milan-Napoli, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League.Si tratta di un 26enne trovato in possesso di fumogeni durante il filtraggio allo stadio, interdetto per un anno. Daspo da un anno anche per un 42enne che stava scavalcando ai tornelli e infine provvedimento di due anni per un 29enne che dopo aver scavalcato ha colpito con un pugno uno steward.

