Scontri tra ultras dello Spezia e della Lazio prima del match valido per la 30esima giornata di Serie A. I tifosi si sono affrontati nel centro storico della città ligure, intorno alla zona di Piazza Ginocchio. Gli agenti sono intervenuti in assetto antisommossa. Un ultrà – colpito alla testa da un oggetto tagliente – è rimasto ferito, ma non in modo grave. Diversi tifosi sono stati arrestati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata