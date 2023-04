Alla capolista non basta il ritorno di Oshimen. Gli azzurri mantengono 14 punti di vantaggio sulla Lazio

Napoli fermato sullo 0-0 al Maradona dal Verona, in uno degli anticipi della 30/a giornata di Serie A. Nelle file azzurre da segnalare il ritorno in campo di Osimhen nel secondo tempo, il nigeriano colpisce anche una traversa clamorosa. Un risultato che non influisce più di tanto sulla classifica, con gli Azzurri di Spalletti che mantengono 14 punti di vantaggio sulla Lazio a otto giornate dalla fine. Punto preziosissimo, invece, in chiave salvezza per i veneti che si portano a sole tre lunghezze dallo Spezia.

