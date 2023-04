L'attaccante nigeriano sarà in panchina: obiettivo il recupero per la sfida con il Milan di martedì

Victor Osimhen torna nella lista dei convocati per il Napoli. Gli azzurri hanno recuperato l’attaccante nigeriano per la gara di campionato del 15 aprile contro il Verona. Ad annunciarlo il tecnico Luciano Spalletti in conferenza stampa. “Le condizioni sono buone, abbiamo fatto una riunione insieme ai medici questa mattina, è convocato domani per la partita – ha spiegato – È chiaro che poi l’obiettivo è sempre arrivare meglio possibile alla gara di martedì (con il Milan, ndr), però domani è con noi in panchina”.

Spalletti: “A Verona insidie ma nostre motivazioni più forti”

“Le insidie sono tantissime ma le nostre motivazioni sono molto più forti e più alte”, ha detto il tecnico partenopeo sul match con l’Hellas Verona. “La partita di domani è doppiamente importante, se vinciamo ci mancano tre vittorie per lo scudetto – ha proseguito – Non trovo motivi per pensare alla partita di martedì. Noi dentro la testa e gli occhi dobbiamo avere le foto del bello che abbiamo davanti. Non dobbiamo portarci dietro nessun tipo di ragionamento. Con il Verona è fondamentale anche per arrivare meglio alla partita con il Milan”.

Spalletti: “Kvara può partire dalla panchina, Kim titolare”

“Kvaratskhelia può darsi che parta dalla panchina e possa fare un minutaggio ridotto durante la gara, oppure no”, ha detto ancora Spalletti. “Qualcosa si cambierà, non so se turnover ragionato o no, ma qualcosa si cambia – ha aggiunto – Non dieci giocatori, ma Kim abbiamo intenzione di farlo partire titolare, martedì non gioca per cui parte dall’inizio. Poi qualcuno dobbiamo farlo recuperare”.

