Il tecnico dei partenopei non aveva gradito gli elogi dell'allenatore del Manchester City durante le ultime settimane

“Non voglio parlare del Napoli perché il tecnico si arrabbia con me. È così sensibile!”. Parole di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, interrogato sulla sfida tra Napoli e Milan, alla vigilia della sua partita di Champions League contro il Bayern Monaco. “Abbiamo giocato solo una finale di Champions League nella nostra vita. Ma da entrambe le parti, nel momento in cui inizi la partita devi essere al meglio. Questo farà la differenza”, ha aggiunto.

Nelle ultime settimane Pep aveva elogiato la squadra di Spalletti, definendola la migliore in Europa. Il tecnico dei partenopei non aveva gradito: “È un gioco di responsabilità che non mi piace. Il Manchester City ha speso tanti soldi, il Napoli no — la risposta piccata di Lucio —. Se in tutta la storia del club, il traguardo dei quarti di finale non era mai stato raggiunto, allora significa che si tratta di un qualcosa di straordinario”.

