Il Napoli supera per 2-1 il Lecce allo stadio ‘Via del Mare’, nella gara valida per la 29ma giornata di Serie A. I Partenopei vanno in vantaggio con Di Lorenzo al 18′. Poi pareggio di Di Francesco al 52′ e autogol decisivo di Gallo al 64′.

