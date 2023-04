La squadra di Allegri sale a 44 punti, i gialloblù fermi a quota 19

La Juve vince di misura contro il Verona nel terzo anticipo della 28esima giornata di Serie A. Allo Stadium decide il gol di Kean al 56’ che porta i bianconeri a quota 44 punti, a quattro distanze dalla zona Champions. Il tutto in attesa del verdetto del 19 aprile dinanzi al Consiglio di Garanzia sulla penalizzazione di 15 punti. Per la squadra di Allegri clean sheet numero 17 in campionato, a dimostrazione di una compattezza di squadra che è il vero segreto di questa rimonta. Certo, la manovra offensiva continua a latitare e ci si affida quasi esclusivamente a calci piazzati e ad azioni individuali. Proprio come questa sera, dove forse la testa era già alla Coppa Italia di martedì. Seconda sconfitta consecutiva per il Verona, che esce comunque a testa alta da Torino anche se la classifica dice che i ragazzi di Zaffaroni restano a -5 dallo Spezia impegnato domani con la Salernitana. Per la salvezza si fa dura.

Il tabellino di Juventus-Verona 1-0

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado (66′ Kostic), Fagioli, Barrenechea (46′ Miretti), Locatelli, De Sciglio; Milik (60′ Vlahovic), Kean (60′ Di Maria). A disp.: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Iling Junior, Soulé. All. Allegri.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini (66′ Cabal); Faraoni (80′ Terracciano), Tameze, Veloso (66′ Verdi), Depaoli (66′ Doig); Duda, Lasagna (78′ Ngonge); Gaich. A disp.: Perilli, Ravasio, Kallon, Abildgaard, Braaf. All. Zaffaroni.

Arbitro: Marchetti.

NOTE: ammoniti Depaoli (V), Gaich (V), Kean (J).

Kean: “La Juve non molla, Allegri mi ha sempre aiutato”

“Una vittoria importante che ci dà motivazione per non mollare, anche dopo il risultato dell’Inter. Dopo la sosta le partite non sono mai facili, oggi siamo riusciti a vincere e dobbiamo continuare così”. Lo ha detto Moise Kean commentando a Dazn la vittoria della Juventus con il Verona grazie ad un suo gol. “La mia ambizione è lavorare giorno per giorno, in passato ho fatto degli sbagli ma sto crescendo e ora è il momento di dare il massimo di me stesso”, ha aggiunto. Sull’importanza di Allegri per la sua crescita, Kean ha detto: “Il mister mi ha sempre aiutato nei momenti difficili, l’unico ringraziamento è dare tutto sul campo e dimostrare che ci sono”.

