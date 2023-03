In piazza Municipio i segni del passaggio dei fan, con numerose bottiglie di birra lasciate in giro

I tifosi inglesi venuti a Napoli per tifare la nazionale dei Tre Leoni nella sfida contro l’Italia valida per le qualificazioni a Euro 2024 sono saliti sugli autobus messi a disposizione dal Comune per raggiungere lo stadio Maradona. Sono circa una ventina i mezzi partiti dalla stazione marittima e scortati dalle forze dell’ordine. In piazza Municipio i segni del passaggio dei fan inglesi, con numerose bottiglie vuote di birra lasciate in giro.

