Annullato lo stop dopo il tweet critico verso il governo

La Bbc annuncia che il commentatore di calcio Gary Lineker tornerà in onda, annullando così la sospensione per il tweet in cui l’ex centravanti della nazionale inglese criticava la nuova politica sull’immigrazione del governo britannico. “Gary è una parte preziosa della Bbc e so quanto la Bbc significhi per Gary, e non vedo l’ora che presenti la nostra copertura (della Premier League, ndr) il prossimo fine settimana”, ha detto il direttore generale della Bbc Tim Davie.L’emittente nazionale britannica è stata costretta a eliminare gran parte della sua programmazione sportiva del fine settimana dopo che commentatori, analisti ed ex giocatori della Premier si sono rifiutati di apparire come dimostrazione di sostegno a Lineker.Lineker, uno dei più forti giocatori nella storia inglese e il commentatore televisivo più pagato della Bbc, è stato sospeso venerdì dopo aver paragonato il linguaggio del governo conservatore sui migranti a quello usato nella Germania nazista. La Bbc ha affermato che il tweet ha violato le sue regole di imparzialità, ma i critici l’hanno accusata di sopprimere la libertà di parola. Davie ha spiegato che ci sarà una revisione indipendente delle regole sui social media della Bbc per affrontare le “aree grigie” nelle linee guida.

