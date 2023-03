Giallorossi in dieci per tutto il secondo tempo per l'espulsione di Kumbulla

Pomeriggio da incubo per la Roma che, senza lo squalificato Mourinho, si fa battere in casa dal Sassuolo in una partita pazza valida per il 26esimo turno di serie A. All’Olimpico è finita 4-3 per gli emiliani trascinati da Laurienté autore di una doppietta nella prima frazione (13′ e 18′). In gol per gli emiliani anche Berardi su rigore al 49′ del primo tempo e nella ripresa Pinamonti (al 75′). Per i giallorossi, in dieci per tutto il secondo tempo per l’espulsione di Kumbulla), le reti di Zalewsky, Dybala e, in pieno recupero, Wijnaldum.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata