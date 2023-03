Per i liguri decisive le reti di Maldini e Nzola su rigore. Di Lukaku, sempre dal dischetto, il momentaneo pareggio della squadra di Inzaghi

Continua l’altalena di risultati dall’Inter. I nerazzurri hanno collezionato l’ottavo ko in campionato perdendo sul campo dello Spezia nel primo anticipo del 26esimo turno di serie A. Tutti i gol nella ripresa dopo che nel primo tempo Lautaro Martinez aveva sbagliato un rigore per gli ospiti. Al 55′ la rete di Daniel Maldini apre le marcature per i liguri. Il momentaneo pareggio arriva dal piede di Lukaku su rigore all’83’. Quindi all’87esimo il definitivo vantaggio degli spezzini sempre dal dischetto con Nzola. Con questo risultato la squadra di Semplici sale a 24 punti in classifica a più sei sulla zona retrocessione. L’Inter resta seconda a -15 dal Napoli capolista.

