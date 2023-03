I Nerazzurri liquidano i salentini e tornano al secondo posto in classifica in solitaria con 50 punti

L’Inter supera il lecce per 2-0 a San Siro nella gara valida per la 25ma giornata. I Nerazzurri si portano così, con 50 punti, al secondo posto solitario in classifica staccando di due lunghezze il Milan. Decidono le reti di Mkhitaryan al 29′ e di Lautaro Martinez al 53′.

