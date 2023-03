Provvedimento del giudice sportivo dopo il rosso lampo con la Roma. Anche un'ammenda da 10mila euro

Il rosso lampo di Roma costerà due giornate di squalifica a Moise Kean. L’attaccante juventino, reo di aver colpito con un calcio alla gamba il difensore della Roma Gianluca Mancini, ha ricevuto oggi il provvedimento del giudice sportivo in seguito alla 25esima giornata di Serie A. Per lui anche un’ammenda di 10mila euro.

Gli altri provvedimenti

Un turno di stop per quattro giocatori: si tratta di Federico Marchetti e Arkadiusz Reca (Spezia), Bryan Cristante (Roma), Adam Marusic (Lazio). Multa di 15mila euro alla Lazio per avere, tra l’altro, i suoi tifosi “intonato un coro becero” nei confronti dei sostenitori del Napoli. Ammende anche a Juventus (10.000 euro), Roma (8.000), Cremonese (4.000), Spezia (4.000), Napoli (3.000).

Le parole di Allegri

Dopo la partita di Roma, il tecnico juventino Massimiliano Allegri aveva commentato così l’espulsione di Kean: “Ha sbagliato, ha chiesto scusa, ma ha sbagliato perchè ha messo in difficoltà la squadra, quindi da queste cose bisogna sempre trarre comunque un insegnamento. Quando si entra si può determinare, tra l’altro era un fallo a favore suo e ha avuto una reazione sbagliata. Forse era nervoso perchè non aveva giocato”. L’attaccante bianconero era entrato nei minuti di recupero del match, perso 1-0 dalla Juventus, come ultima carta: ma dopo poco più di 60 secondi si era fatto espellere per un fallo di reazione.

