L'urna di Nyon ha accoppiato i biancocelesti con gli olandesi dell'AZ Alkmaar, i viola se la vedranno con la formazione turca del Sivasspor

Sorteggio degli ottavi di Conference League nella sede Uefa a Nyon. Andata e ritorno il 9 e 16 marzo prossimi. La Fiorentina affronterà i turchi del Sivasspor, squadra attualmente al 12° posto il Superlig.

La Lazio affronterà gli olandesi dell’AZ Alkmaar, formazione che occupa la terza posizione in Eredivise. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa a Nyon. Andata all’Olimpico, ritorno giovedì 16 marzo in Olanda.

