Nell'anticipo dell 25esima di Serie A non si va oltre lo 0-0

Un punto che fa morale più che classifica. Spezia e Verona non vanno oltre lo 0-0 nell’anticipo di mezzogiorno valido per la 25/a giornata di Serie A. Un risultato che lascia praticamente immutate le posizioni di classifica delle due squadre, con lo Spezia quartultimo con 21 punti a +4 proprio sugli scaligeri. Un risultato che tutto sommato rispecchia l’andamento della gara, con lo Spezia più manovriero e il Verona più pericoloso in contropiede.

Nel primo tempo, l’occasione migliore è per i padroni di casa con Nzola che tutto solo davanti a Perilli spedisce il pallone sul fondo. Nella ripresa, clamorosa la chance fallita in contropiede dal Verona con Kallon che si presenta da solo davanti a Dragowski bravissimo a chiudere lo specchio della porta in uscita disperata. Spezia sfortunato poco dopo, quando il solito Nzola colpisce il palo con un colpo di testa su cross dalla destra di Amian. Proprio il difensore francese, nel finale sfiora a sua volta il vantaggio con un insidioso destro a giro dal limite dell’area respinto in modo prodigioso da Periilli. Da segnalare sempre nel finale, l’espulsione per protesta di Marchetti sulla panchina dello Spezia.

