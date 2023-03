Il Milan è tornato a fare il Milan, ma Stefano Pioli sa che nella rosa rossonera c’è chi non ha ancora svelato le sue carte. E così in quel di Firenze, dove Giroud e compagni vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva, quinta contando la Champions, e dei punti per mantenere la frequenza sintonizzata sul secondo posto, può arrivare per Charles De Ketelaere la svolta di una stagione fino a qui costellata più di ombre che di luci. Perlomeno, è quello che si augura il tecnico e il popolo rossonero. Un ‘carpe diem’, per il belga, favorito dall’assenza di Brahim Díaz che ha riportato un lieve trauma distorsivo: “In ogni partita ogni singolo giocatore deve pensare di avere l’occasione per mostrarsi decisivo. Charles sta bene fisicamente e mentalmente“. Ma al ‘Franchi’, avverte Pioli, “tutto il collettivo dovrà giocare una partita di grande livello”. Di fronte, “due squadre che per principi di gioco si assomigliano. Troveremo un avversario che ci darà filo da torcere. Noi vogliamo continuare su questa strada, e vincere le partite”. Il momento buio del Diavolo sembra ormai alle spalle, pertanto “dev’essere il momento di dare continuità ai risultati e alle prestazioni. Abbiamo tante possibilità di portare a casa risultati positivi”, ha sottolineato Pioli. “Dobbiamo continuare su questa strada, con grande attenzione e determinazione”.

Si svuota l’infermeria

A dare manforte ai piani di Pioli, un’infermeria che finalmente si sta svuotando. A Firenze ko solo Diaz, Leao e Krunic sono out per squalifica. Tornano arruolabili Florenzi, Calabria e Bennacer. “Con più giocatori a disposizione, ci sentiamo sicuramente più forti”, ha spiegato il tecnico che dovrà necessariamente disegnare l’undici iniziale tenendo conto del ritorno, mercoledì, con il Tottenham, appuntamento clou della carriera del tecnico. Anche se schiva il pensiero: “Dobbiamo essere bravi a concentrarci solamente sulla prossima sfida, senza pensare all’impegno europeo. Per noi la Champions è domani”. E tanto per chiarire il concetto, “il turnover non esiste, gioca la squadra migliore”. Contro i viola occasione per Rebic al fianco di Giroud in avanti. In mezzo spazio a Bennacer accanto a Tonali, Calabria è favorito sulla corsia di destra. In difesa il trio formato da Tomori, Thiaw e Kalulu. Da Pioli parole di elogio per il giovane tedesco: “Il premio Mvp del mese è meritato. Ha grande applicazione, qualità che fa parte del ruolo, che richiede grande concentrazione. Sta facendo tutto con grande attenzione. Rimane un giocatore ancora molto giovane, ma – ha aggiunto – con ottime caratteristiche per diventare un difensore di alto livello. Il suo agente ha detto che l’inserimento era previsto così? Io non parlo con gli agenti dei giocatori, sicuramente lo avrà fatto Maldini. Faccio l’allenatore e faccio scelte”, ha sottolineato Pioli. “Se non ho scelto Thiaw prima è perché ho ritenuto che qualche suo compagno fosse più pronto di lui. Appena l’ho ritenuto meglio dei suoi compagni, lui ha giocato”.

Presto Ibrahimovic titolare

E a proposito del sentirsi pronti, c’è curiosità su quando scoccherà nuovamente l’ora di Zlatan Ibrahimovic dal 1′. Lo svedese scalpita: “Potrebbe essere anche adesso. Non credo un minutaggio completo, ma presto potrà arrivare“, ha detto Pioli. “Credo che non ci sia nessuno non voglia giocare titolare. Poi Zlatan è Zlatan, è la sua forza, il suo rientro è importantissimo. Se poteste vedere gli allenamenti con o senza di lui noterete la differenza. Questo è sicuramente un valore in più”. Così come è certamente un valore aggiunto la serenità dell’ambiente e il rapporto con i vertici: “Cardinale lo sento spesso dopo le partite, ma mai prima, perché ha molto rispetto del lavoro altrui e sa che certe situazioni le deve gestire l’allenatore”, ha assicurato Pioli. “Parlo ogni giorno con Maldini e Massara. Ci sono diverse situazioni, filosofie di rapportarsi in modo diverso”. La serata di Firenze, comunque, non sarà solo una faccenda di campo per il mister rossonero: la sfida cade nel giorno del quinto anniversario della scomparsa di Astori. “Davide da lassù sorriderà. Intimamente per me è sempre una partita particolare, e domani probabilmente lo sarà, Davide è sempre con me“, il ricordo di Pioli. “Sono molto contento che sia stata istituita un’associazione benefica a suo nome. Davide avrebbe voluto così, era una persona di una serenità e di una positività ed educazione incredibile. Sarà una partita particolare. Davide ci ha lasciato tanti insegnamenti che vogliamo portare avanti. Era un capitano vero”.

