I biancocelesti salgono momentaneamente al quarto posto in classifica

La Lazio ha battuto per 1-0 la Sampdoria all’Olimpico in uno dei due match del lunedì della 24esima giornata di serie A. A decidere l’incontro un eurogol di Luis Alberto all’80’. Un successo che permette alla squadra di Maurizio Sarri di salire al quarto posto a quota 45 punti a -2 dal secondo posto gestito in coabitazione da Milan e Inter. Sempre più disperata la classifica invece dei blucerchiati, che restano penultimi con soli 11 punti a -9 dalla zona salvezza.

