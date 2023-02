Il tecnico emiliano commenta l'esclusione dalla nazionale spagnola di Sergio Ramos

Carlo Ancelotti non ha dubbi: “Il migliore deve giocare, l’età non conta“. Il tecnico del Real Madrid lo dice chiaramente in conferenza stampa, alla vigilia del derby contro l’Atletico: e per spiegare il suo pensiero cita due campioni italiani come Gigi Buffon e Paolo Maldini. L’allenatore ha commentato così l’esclusione dalla nazionale spagnola di Sergio Ramos, decisa dal nuovo ct De la Fuente.

