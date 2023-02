La cerimonia si è svolta dentro lo stadio Bernabéu. Ancelotti: "E' stata una leggenda"

Tifosi, calciatori ed ex giocatori del Real Madrid, assieme al presidente Florentino Pérez, hanno partecipato ai funerali di Amancio Amaro, storica bandiera dei Blancos, morto il 21 febbraio scorso. La cerimonia si è svolta nella cappella situata dentro lo stadio Santiago Bernabéu di Madrid. “È stata una leggenda. Dobbiamo mantenere vivo il ricordo di una persona che ha fatto tanto per la città e per il calcio”, ha detto l’allenatore del Real Carlo Ancelotti. Carvajal, che ha rappresentato la squadra insieme a Modrić, ha aggiunto: “È passato alla storia e ha difeso i valori e lo sforzo dei canteranos. Gli dedichiamo la vittoria ad Anfield”.

