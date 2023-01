Il tecnico dei blancos ha parlato alla vigilia della sfida con il CP Cacereño

Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia della sfida del suo Real Madrid in Copa del Rey sul campo del Cacereño, squadra che milita nella quarta serie del campionato spagnolo. “Per noi è importante. E’ la competizione più importante? No, la competizione più importante è la Champions League”, ha ammesso il tecnico dei Blancos.

