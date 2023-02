L'allenatore del Milan ha ottenuto 33 voti dai suoi colleghi, secondo Davide Nicola e terzo Luciano Spalletti

È l’allenatore del Milan Stefano Pioli il vincitore della ‘Panchina d’oro‘ 2021/2022. Succede ad Antonio Conte. Pioli ha ottenuto 33 voti dai suoi colleghi. Al secondo posto Davide Nicola con 4 voti e terzo posto a Luciano Spalletti con 3.

Pioli: “Emozionato per Panchina d’oro, alleno un gruppo speciale”

“Sono emozionato. Vorrei condividere il premio con tutte le persone speciali che lavorano con me a Milanello, la società, lo staff, i miei giocatori. Continuo a credere anche in questa stagione di allenare un gruppo speciale”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, appena ricevuta la Panchina d’oro come miglior tecnico della stagione 2021/2022.

