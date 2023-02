La denuncia tramite i social dove è stato condiviso un video che mostra la scena

Come documentato da alcune immagini circolate sul web, ci sarebbe anche un uomo disabile tra i tifosi della Roma caricati dalla polizia austriaca dopo la fine della partita di Europa League tra Salisburgo e Roma. Secondo quanto scrive il Messaggero, il tifoso giallorosso sarebbe invalido al 100% ed era in trasferta in compagnia del figlio minorenne di 16 anni. L’episodio si sarebbe verificato all’esterno della Red Bull Arena durante il deflusso della tifoseria ospite al termine della partita.

La carica sarebbe avvenuta per disperdere la folla di tifosi che cercavano di prendere le navette dirette al parcheggio dove c’erano i mezzi con cui erano arrivati dall’Italia. Prima e durante la gara non si erano riscontrati episodi di violenza e contatti tra le due tifoserie.

#SalisburgoRoma #SalzburgRoma Congratulations! Imagine being thug against a 15 years old boy and his father with disabilities while they’re waiting for the bus; then watch this video.

“Com’è misera la vita negli abusi di potere…” pic.twitter.com/gbUVx6gy5X

— Roma Club New York (@romaclubnyc) February 17, 2023