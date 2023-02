Nella gara d'andata dei playoff per accedere agli ottavi di Europa League gol all'88' degli austriaci

Nella gara d’andata dei playoff per accedere agli ottavi di Europa League la Roma è stata battuta 1-0 dal Salisburgo in Austria. Alla Red Bull Arena decide la rete di Capaldo all’88’. I giallorossi dopo aver gestito per larga parte del match, si fanno sorprendere dai padroni di casa che trovano la rete nel finale e si prendono una vittoria che la sqaudra di Mourinho ha più volte rischiato di portarsi a casa.

