L'allenatore degli Spurs resterà in Italia per riprendersi completamente dall'intervento alla cistifellea. Stellini assumerà il comando della prima squadra

Dopo un controllo post-operatorio di routine in Italia ieri, mercoledì, l’allenatore del Tottenham Antonio Conte rimarrà a casa della sua famiglia per riprendersi ulteriormente e completamente dal suo recente intervento chirurgico alla cistifellea. Lo comunica in una nota la società di Premier League. “La salute è la considerazione più importante e tutti al club gli augurano ogni bene”, sottolineano gli Spurs, annunciando che il vice di Conte, Cristian Stellini, assumerà la responsabilità della prima squadra.

