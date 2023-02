È durata appena quattro mesi l'avventura del campione del mondo sulla panchina della squadra ferrarese scivolata al terzultimo posto in Serie B

È durata appena quattro mesi l’avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Spal. Il club ferrarese ha infatti esonerato tecnico, come si legge nel comunicato della società: “S.P.A.L. comunica che Daniele De Rossi è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Insieme a mister De Rossi sono stati sollevati dai rispettivi ruoli anche l’allenatore in seconda Carlo Cornacchia, i collaboratori tecnici Emanuele Mancini, Guillermo Giacomazzi e Marcos Alvarez ed il match analyst Simone Contran. La Società desidera ringraziare il tecnico ed i componenti del suo staff per il lavoro svolto in questi mesi, augurando loro le migliori fortune professionali per il futuro della loro carriera“.

De Rossi era stato ingaggiato l’11 ottobre scorso dopo aver lasciato il ruolo da assistente tecnico della nazionale. Fatale è stato l’ultimo mese senza vittorie e le due sconfitte con Bari (3-4) e Venezia (2-1) che hanno fatto scivolare il club spallino in terzultima posizione a 3 punti dal Cosenza fanalino di coda in Serie B.

