L'assistente del ct Mancini ha parlato al Social Football Summit: "Raspadori è un giovane galantuomo"

Daniele De Rossi torna a parlare di Nazionale e più in generale di calcio, presente e futuro. L’occasione è quella del Social Football Summit che si svolge in quella che è stata casa sua per oltre un decennio, l’Olimpico di Roma. “Impoverimento tecnico? E’ vero. Probabilmente è perché si vive meno per strada, nei parchi o in spiaggia. Io da bambino stavo sempre con il pallone tra i piedi, ora questo si fa un po’ di meno. Il materiale però c’è, basta saper osservare: abbiamo già trovato 4-5 giocatori giovani bravi. Ai ragazzi giovani consiglio di giocare, i giovani bravi devono farlo senza rimanere troppo attaccati a certi cordoni”, spiega l’ex giallorosso ora assistente del commissario tecnico Roberto Mancini nella nazionale italiana di calcio.

Raspadori un giovane galantuomo

L’ex campione del Mondo ha parlato dei giovani che compongono il gruppo azzurro. “Il mister Mancini ha già puntato su Zaniolo che ancora oggi sta continuando a giocare ad alti livelli. Quando ho visto Raspadori dopo le ultime due gare ero felice per lui, è un giovane galantuomo. Mi rende felice vedere questi ragazzi emergere in Nazionale. Quando ero ragazzo io, con Lippi, in Nazionale c’erano solo 1-2 giovani, adesso invece sono più di 10 ed è più difficile emergere”, ha spiegato Ddr che ha parlato anche del rapporto tra il Ct e il gruppo: “E’ basato sulla cordialità e il rispetto. Ho avuto tanti allenatori molto bravi in Nazionale, ma ci sono state volte che mi pesava andare a Coverciano. Ora è tornato un piacere per tutti vestire una maglia importante e stare quotidianamente a Coverciano. Durante l’Europeo siamo stati 50 giorni senza vedere nessuno per il Covid ed è stato pesante ma se fossero serviti saremmo rimasti altri 10 giorni”.

Dati importanti, ma valutare in base a situazione

I cambiamenti nel calcio passano anche dall’ingresso della tecnologia, ormai fondamentale a patto che sia poi coadiuvata dall’analisi di un occhi esperto. Secondo De Rossi infatti “i dati e le statistiche nel calcio sono strumenti fondamentali. L’analisi dell’avversario, della tua partita o dei giocatori che vuoi acquistare è fondamentale. Sono convinto che ad occhio nudo si possa fare tanto con la sensibilità degli allenatori, ma lo strumento di analisi ad oggi è fondamentale. Solo l’analisi però non basta, serve occhio esperto”. Asostegno di questa tesi l’ex centrocampista porta un esempio: “Qualche anno fa alla Roma si stava pensando di prendere un altro giocatore invece di Nainggolan perché aveva dei dati migliori, ma non c’era paragone tra lui e Radja. Bisogna valutare in base alle situazioni”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata