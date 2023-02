Si allunga a quindici punti il distacco dal Napoli

L’Inter non va oltre lo 0-0 in casa della Sampdoria nella gara valida per la 22a giornata di Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi salgono così a 44 punti, con il Napoli che allunga a +15, mentre i blucerchiati avanzano a quota 11, al secondo risultato utile consecutivo ma ancora distanti 8 punti dalla zona salvezza.

