Al Bentegodi decide la rete di Ngonge su assist di Lazovic

Vittoria importante in chiave salvezza per il Verona, che supera 1-0 al ‘Bentegodi’ la Salernitana nella gara valida per la 22/a giornata di Serie A. A segno Ngonge al 31′ su assist di Lazovic. Con questo successo gli scaligeri salgono a quota 17 punti, a meno due dalla zona salvezza, mentre i campani rimangono fermi a 21, ormai risucchiati nella lotta per non retrocedere.

