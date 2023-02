Stefano Pioli guarda con orgoglio e concentrazione alla sfida con il Tottenham per gli ottavi di finale di Champions League alla vigilia della gara d’andata. “Saranno le due partite più importanti” della mia carriera, “non avendo mai giocato un ottavo di finale di Champions League”, ha detto il tecnico dei rossoneri. “Abbiamo voglia di dimostrare il nostro valore. Sono orgoglioso dei miei giocatori perché nei momenti difficili si vedono i gruppi uniti”, ha spiegato il tecnico rossonero ai microfoni di Sky Sport. “C’è entusiasmo ed energia per affrontare questa partita importante, non giochiamo un ottavo di finale da anni. C’è rispetto per i nostri avversari che sono forti, ma vogliamo dimostrare il nostro valore in una competizione così importante”.

– “La presenza di Maldini e Massara a Milanello è costante e importante per cercare di costruire il presente e un futuro migliore. Viviamo ogni match così, c’è unione e compattezza”, ha assicurato Pioli. Giroud e Leao “sono sereni e determinati perché sappiamo tutti quanto è importante questo ottavo di Champions League. Siamo positivi e presenti”, ha proseguito. “Come si prepara una partita così? Dal punto di vista delle motivazioni è semplice, tutti vogliono giocarla. Al tempo stesso è complicato perché affrontiamo una squadra solita ed esperta. Noi, però, siamo il Milan e dobbiamo giocarcela”. “Che Tottenham mi attendo? Conte sa dare identità e filosofia a tutte le sue squadre. Mi aspetto una formazione compatta e solida, ha tanta qualità in attacco. Nonostante le assenze a centrocampo, le squadre inglesi hanno delle rose profonde e complete. Dal punto di vista mentale – ha sottolineato – siamo pronti a dare il massimo, dal punto di vista tattico rispettiamo il Tottenham e cercheremo di colpirli”.

