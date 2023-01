Il tecnico rossonero in vista della trasferta al Via del Mare: "A Lecce, determinati e con qualità"

Un pareggio contro la Roma e una sconfitta contro il Torino in Coppa Italia. Per la prima volta da un anno a questa parte, il Milan di Pioli deve fare i conti con una mini crisi di risultati che hanno addirittura costretto il tecnico a tenere la squadra in ritiro in vista della trasferta di Lecce. “Quando c’è qualcosa che non va faccio fatica ad aspettare il giorno dopo. Ho preferito parlare subito con i miei per spiegare cosa fare meglio e per far riposare bene tutti”, ha spiegato Pioli in conferenza stampa alla vigilia della gara in Salento. “Non è un problema di motivazioni e determinazioni, ma solo di lucidità. Per continuare a vincere qualcosa dobbiamo alzare il livello qualitativo delle nostre prestazioni”, ha sottolineato il tecnico rossonero. Tornando quindi sulle gare contro Roma e Torino, Pioli ha dichiarato: “Nelle ultime due partite non abbiamo raggiunto i risultati che volevamo, dobbiamo fare tutti meglio, ma ho visto voglia di imparare dagli errori. Grande determinazione e volontà“. “Siamo delusi e rammaricati per gli ultimi risultati, in due partite in cui eravamo anche in controllo. Soprattutto contro la Roma. Ci è mancata un pizzico di determinazione e qualità”, ha aggiunto. Su come ha visto De Ketelaere da punta contro il Torino. “Ha fatto una buona partita da centravanti, poi quando ci sono stati meno spazi ha fatto più fatica”, ha detto Pioli.

Lo sguardo alla Supercoppa contro l’Inter

“Abbiamo ora partite molto importanti, ma la concentrazione per ora è sulla prima”, ha detto ancora Pioli. Il riferimento è alla gara di Lecce ma inevitabilmente anche alla finale di Supercoppa di mercoledì prossimo contro l’Inter in Arabia Saudita, prima di una serie di sfide decisive anche in chiave Scudetto. “La Supercoppa è un obiettivo importante, visto che si gioca in una gara unica. I grandi obiettivi si raggiungono anche attraverso piccoli passaggi”, ha detto Pioli. “Noi vogliamo vincere tutte le partite e le critiche ci stanno. Ma la stagione è ancora lunga, il campionato non finirà a prescindere dal risultato di Napoli-Juventus. Noi siamo in linea con i risultati dello scorso anno, ma possiamo fare meglio”, ha aggiunto.

Pioli: “Giochiamo contro una squadra in grande fiducia”

E a proposito della sfida contro i salentini, Pioli ha detto: “Giochiamo contro una squadra in grande fiducia, che ha vinto meritatamente contro la Lazio. Stanno bene fisicamente e mentalmente, sarà un avversario che ci creerà difficoltà”. Per quanto riguarda gli infortunati, il tecnico rossonero ha aggiunto: “Il gruppo è forte quanto più è completo, quindi prima recuperiamo gli infortunati e più saremo forti. Spero a breve di avere tutti a disposizione. Gente come Ibra, Kjaer e Florenzi non sono forti solo in campo, ma sono anche dei leader. Origi e Kjaer sono recuperati per domani, Rebic potrebbe recuperare per la Supercoppa”. Anche per questo Pioli non chiede rinforzi sul mercato, allineandosi alle parole del dt Paolo Maldini. “Credo che con il gruppo al completo non c’è bisogno di intervenire”, ha replicato.

Si torna al 4-2-3-1

Per quanto riguarda la formazione, Pioli dovrebbe tornare al 4-2-3-1. Uno tra Pobega e Vranckx giocherà al posto dello squalificato Tonali a centrocampo, a destra ballottaggio Saelemaekers-Messias a destra. In avanti Diaz a supporto di Giroud con Leao a sinistra. Nel Lecce, Baroni recupera Pongracic in difesa e si porta un solo dubbio, ovvero se spostare Baschirotto in zona Leao con l’ex Wolfsburg al fianco di Umtiti. L’ex Colombo confermato titolare al centro dell’attacco.

Baroni: “Per noi gara difficile, servirà dedizione”

“Giochiamo contro i campioni d’Italia, contro una squadra che fa un calcio moderno e dinamico. Un qualcosa che ci apparteneva meno, quindi complimenti. Per noi sarà una partita difficile, occorrerà una gara di dedizione per centrare una prestazione di identità forte. Dobbiamo finire la gara sfiniti, solo così si può provare a metterli in difficoltà”, ha dichiarato Baroni. “Noi vogliamo regalare spettacolo con una partita viva, di intensità fisica e mentale. Di fronte ci sarà una squadra forte, che annovera giocatori straordinari e poi è ben allenata da Pioli. Le difficoltà saranno tante, ma dobbiamo avere la gioia di giocare queste gare”, ha aggiunto il tecnico dei salentini. “Dobbiamo dedicarci l’uno all’altra, senza considerarci mai battuti. E’ un aspetto importante”, ha concluso Baroni.

