La squadra di Palladino, momentaneamente al nono posto, non perde da novembre

Continua la marcia del Monza che espugna il campo del Bologna e batte i felsinei per 1-0 nella gara valida per la 22ma giornata di Serie A. Decide la rete di Donati al 25′ che regala alla formzione lombarda tre punti che la proiettano momentaneamente al nono posto raggiungendo proprio il Bologna. Per la squadra di Thiago Motta una battuta d’arresto in casa dopo quattro risultati utili consecutivi e le ultime due vittorie ottenute contro lo Spezia e la Fiorentina. La striscia positiva della squadra di Palladino si allunga (non perde da novembre, all’Olimpico contro la Lazio).

