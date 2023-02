I gol di Zappacosta e Hojlund. I bergamaschi raggiungono Milan e Roma al terzo posto

L’Atalanta supera per 2-0 la Lazio all’Olimpico nella gara valida per la 22ma giornata di serie A e si porta al terzo posto raggiungendo il Milan e la Roma a 41 punti. Rete di Zappacosta al 23′ e raddoppio di Hojlund al 65′. La Lazio resta ferma a 39 punti scivolando al sesto posto in classifica.

