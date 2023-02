Così l'ex patron doriano: "è una brava persona, un signore ma fare il presidente di una società di calcio è difficilissimo"

“Lanna è una brava persona, un signore ma fare il presidente è difficile in genere e ancora di più di una società di calcio. Va sempre in tv, parla parla, ma parlasse di sport non di Ferrero. Si facesse gli affari suoi, parlasse di calcio e pensasse a calmare gli animi. I tifosi lo amano: perde le partite e gli dicono quanto siete bravi e quanto siete belli. Ci sono episodi contro? Lanna non può andare a dire che gli arbitri ce l’hanno con la Sampdoria, non ce l’hanno con nessuno”. Così a LaPresse l’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, riferendosi al nuovo presidente del club.

