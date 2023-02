Così il presidente blucerchiato: "Abbassiamo i toni"

“Se la Sampdoria rischia una penalizzazione? Le istituzioni del calcio non dicono niente perché hanno tutto l’interesse che la Sampdoria si salvi, è un patrimonio dell’Unesco, è una società storica e importante nata da una fusione il 12 agosto del 1946. La Sampdoria ha una tifoseria storica, quando ero in tribuna anche quando mi insultavano ero emozionato. Anche quando la squadra perde 3-0 stanno lì che fanno ‘Sampdoria alé’, sono tifosi unici. Ma ora siamo come i fidanzati che si sono lasciati, loro si sentono abbandonati e mi insultano. Io soffro, ma sto con loro tutta la vita”. Così a LaPresse l’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero.

“Gli stipendi verranno pagati, ma abbassiamo i toni – prosegue Ferrero – Nessuno caccerà la Sampdoria dal campionato, nessuno farà niente alla Sampdoria perché la Sampdoria pagherà gli stipendi. Il massimo che può succedere sarà un ritardo nel pagamento, ma questo non avverrà, perché quando sono stato presidente e c’era il lockdown ho pagato tutto, ho ritardato un po’ gli stipendi ma si parla con i ragazzi, i giocatori ci tengono alla maglia, la protagonista è la Sampdoria. Un ragazzo di 20 anni che si sente un pò sfortunato, ha bisogno di una società forte e importante, non di chi gli dice ‘oddio non vi paghiamo gli stipendi’. Ci vuole positività: la società, i media, i tifosi, abbassiamo i toni. Ci sono 22 giocatori, 11 vanno in campo e Stankovic è un grandissimo allenatore. Basta parlare di penalizzazione, fallimenti e di stipendi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata