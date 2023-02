Mille euro per quel che disse nel 2019: "Siete dei fr...i"

L’ex calciatore francese Patrice Evra è stato multato giovedì di 1.000 euro per insulti omofobi dal tribunale di Parigi, per osservazioni rivolte al PSG risalenti al 2019. Secondo quanto riferisce la stampa francese, il 41enne ex terzino di Manchester Utd e Juventus è stato condannato anche a risarcire 1.500 euro di danni a due associazioni di parte civile, Mousse e Stop Omofobia, oltre a 1.000 euro ciascuna per le spese legali.

In un video postato sui social nel marzo 2019 dopo la vittoria del Manchester United contro il Paris SG in Champions League, Evra si era lasciato andare a pesanti offese nei confronti del Psg: “Siete dei fr…i”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata