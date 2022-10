'Le Parisien' ha scritto che il campione francese potrebbe incassare 180 milioni di euro per il suo bonus firma

Il Psg smentisce le indiscrezioni riguardanti le cifre del contratto di Kylian Mbappé. ‘Le Parisien’ ha scritto che il campione francese potrebbe guadagnare la bellezza di 630 milioni di euro se continuasse a giocare per altri tre anni a Parigi, oltre a incassare 180 milioni di euro per il suo bonus firma e conservare un bonus fedeltà che aumenterebbe negli anni (70 milioni nel 2023, 80 nel 2024 e 90 se continuasse fino al 2025). Un articolo che, riporta la stampa spagnola, il club di Ligue 1 etichetta come ‘sensazionalistico’, oltre a definire ‘discutibile’ la sua pubblicazione a poche ore da un’importante sfida di Champions League. Il Psg potrebbe anche procedere per via legali contro il quotidiano sportivo francese.

