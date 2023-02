Il ceo dell'As Roma Berardi: "Dan e Ryan Friedkin credono molto in questo progetto"

“E’ una notizia importante, siamo nei tempi. Dopo la conferenza dei servizi, ora la delibera andrà in aula e con la sua approvazione finale si andrà nella fase del progetto esecutivo e si terra conto delle prescrizioni”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando la delibera di pubblico interesse sullo Stadio della Roma.”Vorremo entro il 2023 l’arrivo del progetto definitivo che ci porterà alla conferenza dei servizi definitiva che ci porterà all’ apertura dei cantieri nel 2024, per avere lo Stadio in funzione nel 2027, un anniversario importante per la società As Roma” ha aggiunto. “Dan e Ryan Friedkin credono molto in questo progetto che migliorerà la città di Roma e ci proietterà nell’Olimpo del calcio europeo. Voglio anche sottolineare l’importanza di aver rispettato le date, questo anche per dimostrare ai cittadini e ai potenziali investitori che siamo convinti di questo progetto” ha aggiunto il Ceo dell’As Roma, Pietro Berardi, presente alla conferenza stampa in Campidoglio.

