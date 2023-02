Il tecnico bianconero sprona i suoi: "Serve piglio giusto"

“La partita di domani è complicata, in un ambiente difficile con la spinta dei tifosi. Nicola sta facendo bene, vengono alla vittoria di Lecce e l’importante sarà affrontarla con il piglio giusto. Vedendo la classifica domani è uno scontro diretto e vogliamo restare davanti”. Lo ha detto Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Salernitana in campionato. “E’ impensabile darsi ora degli obiettivi, bisogna solo cercare di scalare piano piano la classifica e per fare questo bisogna vincere le partite. Domani dobbiamo riprendere il cammino perchè nelle ultime tre gare abbiamo fatto solo un punto”, ha aggiunto.

