Monza e Sampdoria hanno pareggiato 2-2 nell’incontro valido per la 21/a giornata di Serie A. Beffa per la squadra di Stankovic, raggiunta al 99′ dai padroni di casa. Blucerchiati in vantaggio al 12′ con Gabbiadini, al 32′ il pareggio dei brianzoli firmato da Petagna. Ancora Gabbiadini, al 58′, riporta avanti i doriani. Ma in pieno recupero una rigore trasformato da Pessina fissa il risultato sul definitivo 2-2 (99′). Per la squadra di Palladino, che sale in classifica a 26 punti, è il settimo risultato utile consecutivo. La Samp, penultima, raggiunge quota 10.

