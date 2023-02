Decisiva una rete di Lautaro: i nerazzuri sono secondi in classifica a -13 dal Napoli

L’Inter ha battuto il Milan per 1-0, nel posticipo della 21/a giornata di Serie A. Il gol di Lautaro Martinez al 35′. I nerazzurri sono secondi in classifica a quota 43 punti: il Napoli ancora saldamente in testa, dopo aver superato 3-0 lo Spezia in trasferta.

