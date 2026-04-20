Luca Ravenna per la prima volta al Forum di Milano il 2 aprile 2027 con “Casinò Flamingo”. Il comico ha dato l’annuncio, ieri 19 aprile, in occasione dell’ultima data milanese di “Flamingo” al Teatro Arcimboldi.

La notizia arriva al culmine di un tour che ha registrato numeri straordinari: oltre 53.000 biglietti venduti e 35 date sold out su 37, di cui 12.000 solo a Milano. Il Forum rappresenta una tappa fondamentale nella carriera del comico milanese che nella sua città natale porterà uno spettacolo inedito rispetto alle date precedenti, pensato per trasformare questa occasione in un vero momento celebrativo, tra sorprese e contenuti speciali.

Con questo traguardo, Ravenna diventa il primo comico della nuova generazione stand-up a raggiungere il palco del Forum. Il suo tour, tuttavia, non si ferma all’Italia ma toccherà anche altri nove Paesi con 10 appuntamenti.

3 novembre a Barcellona (Teatro Paral.lel 62)

5 novembre a Madrid (Teatro Calderon Rooftop Lirico)

7 novembre a Berlino (Coliseum)

10 novembre ad Amsterdam (Boom Chicago)

17 novembre a Parigi (Apollo Théâtre)

19 novembre a Dublino (The Laugh Lounge)

23 novembre a Zurigo (Volkshaus)

25 novembre a Londra (O2 Shepherd’s Bush Empire)

30 novembre a Bruxelles (La Madeleine)

3 dicembre a New York (Gramercy Theatre)

Biglietti disponibili da mercoledì 23 aprile ore 12 per gli iscritti a LiveNation. Vendita generale dalle 12.00 di giovedì 24 aprile su ticketmaster, ticketone e vivaticket.